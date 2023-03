Chelsea v Borussia Dortmund Champions League starting line-ups

London, March 7 (UrduPoint / Pakistan Point News - 8th Mar, 2023 ) :Starting line-ups for the Champions League last 16, second leg between Chelsea and Borussia Dortmund at Stamford Bridge on Tuesday (0-1 on aggregate, kick-off 2000 GMT): Chelsea (3-4-3) Kepa Arrizabalaga; Marc Cucurella, Kalidou Koulibaly, Wesley Fofana; Reece James, Enzo Fernandez, Mateo Kovacic (capt), Ben Chilwell; Raheem Sterling, Kai Havertz, Joao Felix Coach: Graham Potter (ENG) Borussia Dortmund (4-3-3) Alexander Meyer; Marius Wolf, Niklas Suele, Nico Schlotterbeck, Raphael Guerreiro; Jude Bellingham, Salih Ozcan, Emre Can; Marco Reus (capt), Sebastien Haller, Julian Brandt Coach: Edin Terzic (GER) Referee: Danny Makkelie (NED)