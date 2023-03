Visakhapatnam, India, (UrduPoint / Pakistan Point News - 19th Mar, 2023 ) :Brief scores from the first innings of the second one-day international between India and Australia Visakhapatnam on Sunday: India 117 in 26 overs (V. Kohli 31, A. Patel 29 not out; M. Starc 5-53, S. Abbott 3-23, N. Ellis 2-13) v AustraliaToss: Australiaafp