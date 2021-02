Cricket: India v England 2nd Test scoreboard

Chennai, India, (UrduPoint / Pakistan Point News - 14th Feb, 2021 ) :Scoreboard after India's innings on day two of the second Test against England in Chennai on Sunday: India (overnight 300-6, Pant 33, Patel 5) R.

Sharma c Ali b Leach 161 S. Gill lbw b Stone 0 C. Pujara c Stokes b Leach 21 V. Kohli b Ali 0 A. Rahane b Ali 67 R. Pant not out 58 R. Ashwin c Pope b Root 13 A. Patel st Foakes b Ali 5 I. Sharma c B Ali 0 K.

Yadav c Foakes b Stone 0 M. Siraj c Foakes b Stone 4 Extras 0 Total (95.5 overs, all out) 329 Fall of wickets: 1-0 (Gill), 2-85 (Pujara), 3-86 (Kohli), 4-248 (R.

Sharma), 5-249 (Rahane), 6-284 (Ashwin), 7-301 (Patel), 8-301 (I.

Sharma), 9-325 (Yadav), 10-329 (Siraj) Bowling: Broad 11-2-37-0, Stone 15.5-5-47-3, Leach 27-3-78-2, Stokes 2-0-16-0, Ali 29-3-128-4, Root 11-3-23-1 England: J. Root (capt), R. Burns, D. Sibley, D.

Lawrence, B. Stokes, O. Pope, B. Foakes, M. Ali, J. Leach, S. Broad, O. Stone Toss: India Umpires: Nitin Menon (IND), Virender Sharma (IND)tv Umpire: Anil Chaudhary (IND)Match Referee: Javagal Srinath (IND)