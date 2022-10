Cricket: India v Pakistan scoreboard

(@ChaudhryMAli88)

Melbourne, (UrduPoint / Pakistan Point News - 23rd Oct, 2022 ) :Scoreboard after India beat Pakistan in their first Group 2 game at the Twenty20 World Cup in Melbourne on Sunday: Pakistan M. Rizwan c Kumar b Singh 4 B.

Azam lbw Singh 0 S. Masood not out 52 I. Ahmed lbw Shami 51 S. Khan c Yadav b Pandya 5 H. Ali c Yadav b Pandya 2 M. Nawaz c Karthik b Pandya 9 A. Ali c Karthik b Singh 2 S. Afridi c and b Kumar 16 H.

Rauf not out 6 Extras (b2, lb4, w6) 12 Total (8 wickets, 20 overs) 159 Did not bat: Naseem Shah Fall of wickets: 1-1 (Azam), 2-15 (Rizwan), 3-91 (Ahmed), 4-96 (Khan), 5-98 (H. Ali), 6-115 (Nawaz), 7-120 (A.

Ali), 8-151 (Afridi) Bowling: Kumar 4-0-22-1 (3w), Singh 4-0-32-3 (1w), Shami 4-0-25-1 (1w), Pandya 4-0-30-3, Ashwin 3-0-23-0 (1w), Patel 1-0-21-0 India K.

Rahul b Shah 4 R. Sharma c Ahmed c Rauf 4 V.

Kohli not out 82 S. Yadav c Rizwan b Rauf 15 A. Patel run out 2 H. Pandya c Azam b Nawaz 40 D. Karthik st Rizwan b Nawaz 1 R. Ashwin not out 1 Extras (nb1, w6, b3, lb1) 11 Total (6 wickets, 20 overs) 160 Did not bat: Bhuvneshwar Kumar, Arshdeep Singh, Mohammad Shami Fall of wickets: 1-7 (Rahul), 2-10 (Sharma), 3-26 (Yadav), 4-31 (Patel), 5-144 (Pandya), 6-158 (Karthik) Bowling: Afridi 4-0-34-0 (w2), Shah 4-0-23-1, Rauf 4-0-36-2 (w2), Khan 4-0-21-0, Nawaz 4-0-42-2 (2w, 1nb) Toss: India result: India won by four wickets Umpires: Marais Erasmus (RSA), Rod Tucker (AUS)tv Umpire: Richard Kettleborough (ENG)Match Referee: Ranjan Madugalle (SRI)