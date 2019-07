(@FahadShabbir)

Belfast, July 5 (UrduPoint / Pakistan Point News - 5th Jul, 2019 ) :Score summary from the second one-day international between Ireland and Zimbabwe in Belfast on Thursday: Ireland 242-9, 50 overs (J. McCollum 73, L. Tucker 56, P. Stirling 52; S. Mire 4-43)Zimbabwe 237-9, 50 overs (S. Williams 58, R. Burl 53; T Murtagh 5-21)Result: Ireland beat Zimbabwe by five runs.