Cricket: Pakistan v Sri Lanka Asia Cup final scoreboard

Dubai, Sept 11 (UrduPoint / Pakistan Point News - 12th Sep, 2022 ) :Scoreboard from the Asia Cup final between Pakistan and Sri Lanka in Dubai on Sunday: Sri Lanka P. Nissanka c Azam b Rauf 8 K. Mendis b Naseem 0 D.

de Silva c and b Iftikhar 28 D. Gunathilaka b Rauf 1 B. Rajapaksa not out 71 D. Shanaka b Shadab 2 W. Hasaranga c Rizwan b Rauf 36 C. Karunaratne not out 14 Extras (b1, lb7, w2) 10 Total (6 wickets, 20 overs) 170 Did not bat: M.

Theekshana, P. Madushan, D. Madushanka Fall of wickets: 1-2 (Mendis), 2-23 (Nissanka), 3-36 (Gunathilaka), 4-53 (De Silva), 5-58 (Shanaka), 6-116 (Hasaranga) Bowling: Naseem 4-0-40-1 (w1), Hasnain 4-0-41-0 (w1), Rauf 4-0-29-3, Shadab 4-0-28-1, Iftikhar 3-0-21-1, Nawaz 1-0-3-0 Pakistan (target 171) M.

Rizwan c Gunathilaka b Hasaranga 55 B. Azam c Madushanka b Madushan 5 F.

Zaman b Madushan 0 I. Ahmed c sub (Bandara) b Madushan 32 M. Nawaz c Madushan b Karunaratne 6 K. Shah c Theekshana b Hasaranga 2 A.

Ali b Hasaranga 0 S. Khan c Gunathilaka b Theekshana 8 H. Rauf b Karunaratne 13 N. Shah c Karunaratne b Madushan 4 M. Hasnain not out 8 Extras (nb2, w12) 14 Total (all out, 20 overs) 147 Fall of wickets: 1-22 (Azam), 2-22 (Zaman), 3-93 (Iftikhar), 4-102 (Nawaz), 5-110 (Rizwan), 6-111 (Asif), 7-112 (Khushdil), 8-120 (Shadab), 9-125 (Naseem), 10-147 (Rauf) Bowling: Madushanka 3-0-24-0 (nb1, w4), Theekshana 4-0-25-1 (w1), Madushan 4-0-34-4 (nb1, w3), Hasaranga 4-0-27-3, Karunaratne 4-0-33-2, De Silva 1-0-4-0 Toss: Pakistan result: Sri Lanka won by 23 runs Umpires: Anil Chaudhary (IND), Masudur Rahman (BAN)tv umpire: Bismillah Jan Shinwari (AFG)Match referee: Andy Pycroft (ZIM)