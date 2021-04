Cricket: Scores from Sri Lanka v Bangladesh 1st Test

Pallekele, Sri Lanka, (UrduPoint / Pakistan Point News - 25th Apr, 2021 ) :Scoreboard from the fifth and final day of the first Test between Sri Lanka and Bangladesh in Pallekele on Sunday: Bangladesh First innings: 541-7 declared (Tamim Iqbal 90, Najmul Shanto 163, Mominul Haque 127; V.

Fernando 4-96) Second innings Tamim Iqbal not out 74 Saif Hassan c Dickwella b Lakmal 1 Najmul Shanto b Lakmal 0 Mominul Haque (c) not out 23 Extras: (nb2) 2 Total: (2 wkts, 33 overs) 100 Fall of wickets: 21-1 (Saif Hassan, 4.1), 27-2 (Najmul Shanto, 6.3) Bowling: Lakmal 8 2 21 2, V.

Fernando 5 2 18 0, de Silva 11 1 46 0, Hasaranga 9 0 15 0 Sri Lanka first innings (overnight 512-3) D. Karunaratne c Shanto b Taskin 244 L. Thirimanne lbw b M. Hasan 58 O. Fernando c Liton b Ahmed 20 A.

Mathews b islam 25 D. de Silva b Taskin 166 P.

Nissanka c Liton b Ebadot 12 N. Dickwella run out 31 W. Hasaranga b Taijul 43 S. Lakmal not out 22 V. Fernando not out 0 Extras: (b4, lb10, w10, nb3) 27 Total: (eight wickets dec - 179 overs) 648 Did not bat: L.

Kumara Fall of wickets: 114-1 (Thirimanne), 157-2 (Oshada Fernando, 53.3), 190-3 (Angelo Mathews, 62.3), 535-4 (de Silva, 153.4) 544-5 (Karunaratne, 155.4) 553-6 (Nissanka, 159.4), 585-7 (Dickwella, 166.5), 647-8 (Hasaranga, 177.3) Bowling: Abu Jayed 19-2-76-0 (nb 1) (w 1), Taskin Ahmed 30-6-112-3 (w 1), Ebadot Hossain 21-1-99-1 (nb 2) (w 7), Mehidy Hasan 58-6-160-1 (w 1), Taijul Islam 45-9-163-2, Mominul Haque 4-0-19-0, Saif Hassan 2-0-5-0 result: Draw Toss: Bangladesh Umpires: Ruchira Palliyaguruge (SRI), Kumar Dharmasena (SRI)tv umpire: Raveendra Wimalasiri (SRI)Match referee: Ranjan Madugalle (SRI)