Cricket: South Africa v Bangladesh scoreboard

Centurion, South Africa, (UrduPoint / Pakistan Point News - 19th Mar, 2022 ) :Final scores in the first one-day international between South Africa and Bangladesh at SuperSport Park in Centurion on Friday.

Bangladesh Tamim Iqbal b Phehlukwayo 41 Litton Das b Maharaj 50 Shakib Al Hasan lbw b Ngidi 77 Mushfiqur Rahim c Miller b Maharaj 9 Yasir Ali c and b Rabada 50 Mahmudullah c Van der Dussen b Jansen 25 Afif Hossain c Van der Dussen b Jansen 17 Mehidy Hasan not out 19 Taskin Ahmed not out 7 Extras (b3, lb3, nb2, w11) 19 Total (7 wkts, 50 overs) 314 Fall of wickets: 1-95 (Tamim), 2-104 (Litton), 3-124 (Mushfiqur), 4-239 (Shakib), 5-243 (Yasir), 6-272 (Afif), 7-288 (Mahmudullah) Bowling: Ngidi 10-1-75-1 (1w), Rabada 10-0-57-1 (2w), Jansen 10-1-57-2 (1nb, 2w), Maharaj 10-0-56-2, Phehlukwayo 10-1-63-1 (1nb, 6w).

Did not bat: Shoriful Islam, Mustafizur Rahman South Africa K. Verreynne lbw b Taskin Ahmed 21 J. Malan c Mushfiqur Rahim b Shoriful islam 4 T. Bavuma c Mushfiqur Rahim b Shoriful Islam 31 A.

Markram c Mehidy Hasan b Taskin Ahmed 0 H. van der Dussen c Yasir Ali b Taskin Ahmed 86 D. Miller st Mushfiqur Rahim b Mehidy Hasan 79 A. Phehlukwayo c Litton Das b Mehidy Hasan 2 M. Jansen c Tamim Iqbal b Mehidy Hasan 2 K. Rabada c and b Mehidy Hasan 1 K. Maharaj lbw b Mahmudullah 23 L. Ngidi not out 15 Extras (b4, w8) 12 Total (48.4 overs) 276 Fall of wickets: 1-18 (Malan), 2-36 (Verreynne), 3-36 (Markram), 4-121 (Bavuma), 5-191 (Van der Dussen), 6-204 (Phehlukwayo), 7-229 (Jansen), 8-231 (Rabada), 9-242 (Miller) Bowling: Shakib Al Hasan 10-0-54-0, Shoriful Islam 8-0-47-2 (3w), Taskin Ahmed 10-1-36-3 (1w), Mustafizur Rahman 10-0-50-0 (3w), Mehidy Hasan 9-0-61-4, Mahmudullah 1.5-0-24-1 (1w).

Result: Bangladesh won by 38 runs.

Series: Bangladesh lead the three-match series 1-0 Toss: South Africa Umpires: Marais Erasmus, Bongani Jele (both RSA) tv umpire: Adrian Holdstock (RSA) Match referee: Andy Pycroft (ZIM) Remaining matches:March 20, Johannesburg (day)March 23, Centurion (day/night)