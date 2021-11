Cricket: South Africa v Netherlands 1st ODI scoreboard

(@FahadShabbir)

Centurion, South Africa, (UrduPoint / Pakistan Point News - 26th Nov, 2021 ) :Final scoreboard from the first one-day international between South Africa and the Netherlands at SuperSport Park on Friday: South Africa J. Malan c Seelar b Klaassen 16 R. Hendricks c Van der Merwe b Klaassen 6 Z. Hamza c Edwards b Glover 56 K. Verreynne c De Leede b Kingma 95 D. Miller c O'Dowd b Van der Gugten 12 K. Zondo b Van der Merwe 4 W. Parnell c Van der Merwe b Kingma 10 A. Phehlukwayo b Glover 48 K. Maharaj not out 18 Extras (lb2, nb2, w8) 12 Total (8 wkts, 50 overs) 277 Fall of wickets: 1-23 (Hendricks), 2-24 (Malan), 3-143 (Hamza), 4-179 (Miller), 5-191 (Zondo), 6-208 (Verreynne), 7-209 (Parnell), 8-277 (Phehlukwayo) Bowling: Klaassen 8-2-45-2 (1nb, 1w), Kingma 9-0-49-2 (1w), Glover 10-1-70-2 (1nb, 6w), Seelar 6-0-26-0, Van der Gugten 7-0-40-1, Van der Merwe 6-0-27-1, Ackermann 4-0-18-0 Did not bat: S.

Magala, T. Shamsi Netherlands M. O'Dowd not out 9 S. Myburgh not out 2 Extras 0 Total (0 wkts, 2 overs) 11 Bowling: Maharaj 1-0-6-0, Parnell 1-0-5-0.

Did not bat: S. Edwards, C. Ackermann, B. de Leede, P. Seelar, R. van der Merwe, T. van der Gugten, F. Klaassen, V. Kingma, B. Glover.

Result: No result Toss: Netherlands Umpires: Marais Erasmus, Adrian Holdstock (both RSA) tv umpire: Allahudien Paleker (RSA) Match referee: Andrew Pycroft (ZIM) Remaining fixtures:November 28, CenturionDecember 1, Johannesburg