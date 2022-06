Cricket: Sri Lanka v Australia 1st T20I scoreboard

Colombo, June 7 (UrduPoint / Pakistan Point News - 8th Jun, 2022 ) :Final scoreboard from the first T20 international between Sri Lanka and Australia in Colombo on Tuesday: Sri Lanka innings Pathum Nissanka b Starc 36 Danushka Gunathilaka c M.

Marsh b Hazlewood 26 Charith Asalanka run out (Wade/M Marsh) 38 Kusal Mendis c Agar b Hazlewood 1 Bhanuka Rajapaksa c Wade b Hazlewood 0 Dasun Shanaka (capt) lbw b Hazlewood 0 Wanindu Hasaranga c Finch b Starc 17 Chamika Karunaratne run out (Smith) 1 Dushmantha Chameera c Warner b Starc 1 Maheesh Theekshana c Warner b Richardson 1 Nuwan Thushara not out 0 Extras: (w 7) 7 Total: (19.3 overs) 128 Fall of wickets: 1-39 (Gunathilaka), 2-100 (Nissanka), 3-102 (Mendis), 4-103 (Rajapaksa), 5-103 (Shanaka), 6-116 (Asalanka), 7-118 (Karunaratne), 8-127 (Chameera), 9-128 (Hasaranga), 10-128 (Theekshana) Bowling: Mitchell Starc 4-0-26-3, Josh Hazlewood 4-0-16-4, Mitchell Marsh 2-0-21-0, Glenn Maxwell 2-0-18-0, Kane Richardson 3.

3-0-22-1, Ashton Agar 4-0-25-0 Australia innings Aaron Finch (capt) not out 61 David Warner not out 70 Extras (w 3) 3 Total (14 overs) 134 Did not bat: Mitchell Marsh, Glenn Maxwell, Steven Smith, Marcus Stoinis, Matthew Wade (wk), Ashton Agar, Mitchell Starc, Kane Richardson, Josh Hazlewood Bowling: Maheesh Theekshana 4-0-25-0, Nuwan Thushara 2-0-21-0, Dushmantha Chameera 4-0-48-0, Wanindu Hasaranga 2-0-27-0, Chamika Karunaratne 2-0-13-0 result: Australia won by 10 wickets Australia lead three-match series 1-0 Toss: Australia won toss and decided to field first Umpires: Kumar Dharmasena (SRI), Lyndon Hannibal (SRI)tv umpire: Ruchira Palliyaguruge (SRI)Match referee: Ranjan Madugalle (SRI)