Cricket: Sri Lanka v Bangladesh Asia Cup scoreboard

Dubai, Sept 1 (UrduPoint / Pakistan Point News - 2nd Sep, 2022 ) :Scoreboard from the Asia Cup T20 international between Bangladesh and Sri Lanka in Dubai on Thursday: Bangladesh Mehidy Hasan Miraz b de Silva 38 Sabbir Rahman c Mendis b Fernando 5 Shakib Al Hasan b Theekshana 24 Mushfiqur Rahim c Mendis b Karunaratne 4 Afif Hossain c de Silva b Madushanka 39 Mahmudullah c Karunaratne b de Silva 27 Mosaddek Hossain not out 24 Mahedi Hasan lbw b Karunaratne 1 Taskin Ahmed not out 11 Extras (b4, lb6) 10 Total (7 wickets, 20 overs) 183 Did not bat: Ebadot Hossain, Mustafizur Rahman Fall of wickets: 1-19 (Sabbir Rahman), 2-58 (Mehidy Hasan Miraz), 3-63 (Mushfiqur Rahim), 4-87 (Shakib Al Hasan), 5-144 (Afif Hossain), 6-147 (Mahmudullah), 7-159 (Mahedi Hasan) Bowling: Madushanka 4-0-26-1, Theekshana 4-0-23-1, Fernando 4-0-51-1, Hasaranga 4-0-41-2, Karunaratne 4-0-32-2 Sri Lanka (target 184) P.

Nissanka c Mustafizur b Ebadot 20 K. Mendis c Taskin b Mustafizur 60 C. Asalanka c Mahmudullah b Ebadot 1 D. Gunathilaka c Taskin b Ebadot 11 B. Rajapaksa c sub (Naim) b Taskin 2 D. Shanaka c Mosaddek b Mahedi Hasan 45 W.

Hasaranga c Mahedi Hasan b Taskin 2 C. Karunaratne run out (Shakib) 16 A. Fernando not out 10 Extras (lb5, w8, nb4) 17 Total (8 wickets, 19.2 overs) 184 Fall of wickets: 1-45 (Nissanka), 2-48 (Asalanka), 3-67 (Gunathilaka), 4-77 (Rajapaksa), 5-131 (Mendis), 6-139 (Hasaranga), 7-158 (Shanaka, 17.5), 171-8 (Karunaratne) Bowling: Mustafizur 4-0-32-1, Taskin 4-0-24-2, Shakib 4-0-31-0, Ebadot 4-0-51-3 (w8, nb2), Mahedi Hasan 2.2-0-30-1 (nb2), Mehidy Hasan Miraz 1-0-11-0 Toss: Sri Lanka result: Sri Lanka won by two wickets Umpires: Ahmed Shah Pakteen (AFG), Anil Chaudhary (IND) tv umpire: Bismillah Jan Shinwari (AFG)Match referee: Jeff Crowe (NZL)afp