Cricket: Sri Lanka v India 3rd ODI scoreboard

Colombo, (UrduPoint / Pakistan Point News - 23rd Jul, 2021 ) :Completed scoreboard of the rain-affected third and final one-day international between India and Sri Lanka in Colombo on Friday: India (47 overs maximum) P.

Shaw lbw b Shanaka 49 S. Dhawan c Bhanuka b Chameera 13 S. Samson c Fernando b Jayawickrama 46 M. Pandey c Bhanuka b Jayawickrama 11 S. Yadav lbw b Dananjaya 40 H. Pandya lbw b Jayawickrama 19 N.

Rana c Bhanuka b Dananjaya 7 K. Gowtham lbw b Dananjaya 2 R. Chahar c and b Karunaratne 13 N. Saini c Fernando b Chameera 15 C. Sakariya not out 0 Extras (lb1, w9) 10 Total (all out, 43.1 overs) 225 Fall of wickets: 1-28 (Dhawan), 2-102 (Shaw,), 3-118 (Samson), 4-157 (Pandey), 5-179 (Pandya), 6-190 (Yadav), 7-194 (Gowtham), 8-195 (Rana), 9-224 (Chahar), 10-225 (Saini) Bowling: Chameera 8.1-0-55-2 (w5), Dananjaya 10-0-44-3, Karunaratne 6-0-25-1 (w2), Jayawickrama 10-0-59-3 (w2), Shanaka 8-0-33-1, Mendis 1-0-8-0 Sri Lanka (target 227 from 47 overs) A.

Fernando c Shaw b Chahar 76 M. Bhanuka c Sakariya b Gowtham 7 B. Rajapaksa c Gowtham b Sakariya 65 D. de Silva c and b Sakariya 2 C. Asalanka lbw b Pandya 24 D. Shanaka c Pandey b Chahar 0 R. Mendis not out 15 C.

Karunaratne st Samson b Chahar 3 A. Dananjaya not out 5 Extras (b4, lb6, nb5, w15) 30 Total (7 wickets, 39 overs) 227 Fall of wickets: 1-35 (Bhanuka), 2-144 (Rajapaksa), 3-151 (De Silva), 4-194 (Asalanka), 5-195 (Shanaka), 6-214 (Fernando), 7-220 (Karunaratne) Did not bat: D.

Chameera, P. Jayawickrama Bowling: Saini 5-0-27-0 (w1, nb1), Sakariya 8-0-34-2 (w1, nb2), Chahar 10-0-54-3 (nb2), Gowtham 8-0-49-1 (w6), Pandya 5-0-43-1 (w7), Rana 3-0-10-0 Toss: India result: Sri Lanka won by three wickets Series: India won the three-match series 2-1 Umpires: Kumar Dharmasena (SRI), Ruchira Palliyaguruge (SRI)tv umpire: Raveendra Wimalasiri (SRI)Match referee: Ranjan Madugalle (SRI)