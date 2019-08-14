Cricket: Sri Lanka v New Zealand Test scoreboard

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Galle, Sri Lanka, (UrduPoint / Pakistan Point News - 14th Aug, 2019 ) :Scoreboard at stumps on day one of the opening Test between Sri Lanka and New Zealand in Galle on Wednesday: New Zealand J. Raval c De Silva b Dananjaya 33 T. Latham c Dickwella b Dananjaya 30 K. Williamson c Karunaratne b Dananjaya 0 R. Taylor not out 86 H. Nicholls lbw b Dananjaya 42 B.J. Watling lbw b Dananjaya 1 M. Santner not out 8 Extras (nb1, lb2) 3 Total: (5 wickets, 68 overs) 203 Fall of wickets: 1-64 (Latham), 2-64 (Williamson), 3-71 (Raval), 4-171 (Nicholls), 5-179 (Watling) To bat: T.

Southee, T. Boult, W. Somerville, A. Patel Bowling: Lakmal 10-5-14-0 (1nb), Kumara 10-1-37-0, Dananjaya 22-2-57-5, De Silva 6-0-20-0, Embuldeniya 20-1-73-0.

Sri Lanka: Dimuth Karunaratne (Captain), Lahiru Thirimanne, Kusal Mendis, Angelo Mathews, Kusal Perera, Niroshan Dickwella, Dhananjaya de Silva, Akila Dananjaya, Lasith Embuldeniya, Lahiru Kumara and Suranga Lakmal.

Toss: New Zealand Umpire: Michael Gough and Richard Illingworth (England) Third Umpire: Bruce Oxenford (Australia)Match Referee: Andy Pycroft (Zimbabwe)afp