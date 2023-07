Cricket: Sri Lanka v Pakistan 2nd Test scoreboard

Colombo, (UrduPoint / Pakistan Point News - 27th Jul, 2023 ) :Scoreboard after Pakistan's first innings on day four of the second Test against Sri Lanka in Colombo on Thursday: Sri Lanka 1st innings 166 (D.

de Silva 57; A. Ahmed 4-69, N. Shah 3-41) Pakistan 1st innings (overnight 563-5, Salman 132, Rizwan 37) A. Shafique c Madushanka b Jayasuriya 201 Imam-ul-Haq c Madushka b Fernando 6 S. Masood c K.

Mendis b Fernando 51 B. Azam lbw b Jayasuriya 39 S. Shakeel lbw b Fernando 57 S. Ahmed retired hurt 14 A. Salman not out 132 M.

Rizwan not out 50 Extras (b4, lb16, nb3, w3) 26 Total (5 wickets dec, 134 overs) 576 Did not bat: N.

Ali, S. Shah Afridi, N. Shah, A. Ahmed Fall of wickets: 1-13 (Haq), 2-121 (Masood), 3-210 (Azam), 4-319 (Shakeel), 4-344* (Sarfaraz, retired hurt), 5-468 (Shafique) Bowling: Fernando 25-1-133-3 (nb1, w3), Madushanka 17-3-77-0, Mendis 36-2-139-0 (nb1), Jayasuriya 53-11-194-2 (nb1), de Silva 3-1-13-0 Toss: Sri Lanka Umpires: Alex Wharf (ENG), Raveendra Wimalasiri (SRI)tv umpire: Rod Tucker (AUS)Match referee: David Boon (AUS)