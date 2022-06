Cricket: West Indies v Bangladesh first Test scoreboard

North Sound, Antigua and Barbuda, (UrduPoint / Pakistan Point News - 18th Jun, 2022 ) :Scoreboard of the second day of the first Test between the West Indies and Bangladesh at the Sir Vivian Richards Stadium in Antigua on Friday: Bangladesh 1st Innings - 103 West Indies 1st Innings (overnight 95-2) K.

Brathwaite lbw b Khaled Ahmed 94 J. Campbell b Mustafizur Rahman 24 R. Reifer c Nurul Hasan b Ebadot Hossain 11 N. Bonner b Shakib Al Hasan 33 J. Blackwood c Mehidy Hasan b Khaled Ahmed 63 K. Mayers lbw b Mehidy Hasan 7 J.

da Silva c Nurul Hasan b Mehidy Hasan 1 A. Joseph c Nurul Hasan b Mehidy Hasan 0 K. Roach c Liton Das b Ebadot Hossain 0 G. Motie not out 23 J. Seales lbw b Mehidy Hasan 1 Extras (lb4, nb2, w2) 8 Total (112.5 overs, all out) 265 Fall of wicket: 1-44 (Campbell), 2-72 (Reifer), 3-134 (Bonner), 4-197 (Brathwaite), 5-224 (Mayers), 6-230 (da Silva), 7-238 (Joseph), 8-239 (Roach), 9-258 (Blackwood), 10-265 (Seales) Bowling: Mustafizur Rahman 18-7-30-1 (1w), Khaled Ahmed 22-4-59-2 (1w), Ebadot Hossain 28-8-65-2 (2nb), Shakib Al Hasan 21-5-48-1, Mehidy Hasan 22.

5-6-59-4, Najmul Hossain 1-1-0-0 Bangladesh 2nd Innings Tamim Iqbal c da Silva b Joseph 22 Mahmudul Hasan not out 18 Mehidy Hasan c Mayers b Joseph 2 Najmul Hossain not out 8 Total (20 overs, 2 wkts) 50 To bat: Mominul Haque, Shakib Al Hasan, Liton Das, Nurul Hasan, Mustafizur Rahman, Khaled Ahmed, Ebadot Hossain Fall of wickets: 1-33 (Tamim Iqbal), 2-35 (Mehidy Hasan Miraz) Bowling: K.

Roach 8-4-19-0, J. Seales 4-0-16-0, A. Joseph 6-2-14-2, K. Mayers 2-1-1-0 Toss: West IndiesUmpires: Joel Wilson (WIS), Chris Gaffaney (NZL)Match Referee: Jeff Crowe (NZL).