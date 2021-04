Cricket: Zimbabwe v Pakistan 3rd T20 scoreboard

(@FahadShabbir)

Harare, (UrduPoint / Pakistan Point News - 25th Apr, 2021 ) :Scoreboard in the third and final Twenty20 international between Zimbabwe and Pakistan at Harare sports Club Sunday: Pakistan Mohammad Rizwan not out 91 Sharjeel Khan c Muzarabani b Jongwe 18 Babar Azam c Burl b Jongwe 52 Fakhar Zaman c Burl b Jongwe 0 Hasan Ali not out 0 Extras (lb2, nb2) 4 Total (3 wkts, 20 overs) 165 Did not bat: Mohammad Hafeez, Sarfaraz Ahmed, Faheem Ashraf, Usman Qadir, Mohammad Hasnain, Haris Rauf Fall of wickets: 1-35 (Khan), 2-161 (Azam), 3-161 (Fakhar) Bowling: Muzarabani 4-0-35-0, Ngarava 4-0-34-0, Jongwe 4-0-37-3, Masakadza 4-0-24-0, Burl 4-0-33-0 Zimbabwe W.

Madhevere c Ahmed b Ali 59 T. Musakanda lbw b Ali 10 T.

Marumani b Hasnain 35 B. Taylor c Rizwan b Rauf 20 R. Chakabva c Khan b Ali 0 S. Williams c Ashraf b Ali 9 L. Jongwe c Ali b Rauf 5 W. Masakadza not out 0 B.

Muzarabani not out 0 Extras (lb3) 3 Total (7 wkts, 20 overs) 141 Did not bat: R. Burl, R. Ngarava Fall of wickets: 1-37 (Musakanda), 2-102 (Marumani), 3-109 (Madhevere), 4-110 (Chakabva), 5-133 (Williams), 6-139 (Jongwe), 7-141 (Taylor) Bowling: Hasnain 4-0-26-1, Ali 4-0-18-4, Ashraf 4-0-30-0, Rauf 4-0-34-2, Qadir 2-0-17-0, Hafeez 2-0-13-0 result: Pakistan win by 24 runs Series: Pakistan win 2-1 Toss: Pakistan Umpires: Iknow Chabi, Langton Rusere (both ZIM)tv umpire: Christopher Phiri (ZIM)Match referee: Andy Pycroft (ZIM)