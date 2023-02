Cricket: Zimbabwe v West Indies 2nd Test scoreboard

Bulawayo, Zimbabwe, (UrduPoint / Pakistan Point News - 12th Feb, 2023 ) :Scoreboard on first day of second Test between Zimbabwe and the West Indies at the Queens sports Club in Bulawayo on Sunday: Zimbabwe T.

Makoni c Da Silva b Joseph 0 I. Kaia c Mayers b Holder 38 C. Chibhabha c Chanderpaul b Holder 10 C. Ervine lbw b Motie 22 M. Shumba c Reifer b Motie 3 T. Tsiga c Chanderpaul b Motie 0 D. Tiripano not out 23 W.

Masakadza c Chase b Motie 1 B. Mavuta c Blackwood b Motie 1 V. Nyauchi b Motie 2 T. Chivanga not out 6 Extras (b4, lb4, w1) 9 Total (40.5 overs) 115 Fall of wickets: 1-16 (Makoni), 2-48 (Chibhabha), 3-49 (Kaia), 4-64 (Shumba), 5-68 (Tsiga), 6-75 (Ervine), 7-81 (Masakadza), 8-87 (Mavuta), 9-89 (Nyauchi), 10-115 (Chavanga) Bowling: Joseph 9-1-29-1, Gabriel 8-2-19-0, Holder 7-2-18-2, Motie 14.

5-4-37-7, Chase 2-0-4-0 West Indies: Kraigg Brathwaite (capt), Tagenarine Chanderpaul, Raymon Reifer, Jermaine Blackwood, Kyle Mayers, Roston Chase, Joshua Da Silva (wk), Jason Holder, Alzarri Joseph, Gudakesh Motie, Shannon Gabriel Toss: Zimbabwe Series: Tied after first Test of two drawn Umpires: Paul Reiffel (AUS), Langton Rusere (ZIM)tv umpire: Iknow Chabi (ZIM)Match referee: Jeff Crowe (NZL)