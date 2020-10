Roccaraso, Italy, (UrduPoint / Pakistan Point News - 11th Oct, 2020 ) :results from stage 9 of the Giro d'Italia on Sunday, a 208km run from San Salvo to Roccaraso: Stage 1. Ruben Guerreiro (POR/Education First) 5h 41min 20sec, 2. Jonathan Castroviejo (ESP/INE) at 08sec, 3. Mikkel Bjerg (DEN/UAE) 58, 4. Kilian Frankiny (SUI/FDJ) 1:16, 5. Larry Warbasse (USA/ALM) 1:16, 6. Tao Geoghegan Hart (GBR/INE) 1:19, 7. Lucas Hamilton (AUS/MIT) 1:32, 8. Wilco Kelderman (NED/SUN) 1:38, 9. Jakob Fuglsang (DEN/AST) 1:38, 10. Jay Hindley (AUS/SUN) 1:38 Selected: 16. Vincenzo Nibali (ITA/TRE) 1:52, 17. Pello Bilbao (ESP/BAH) same time, 19. Joao Almeida (POR/DEC) 1:56, 24. Steven Kruijswijk (NED/JUM) 1:59, 96.

Peter Sagan (SVK/BOR) 18:52 Did not start: Rudy Barbier (FRA/ISR) Retired: Pavel Kochetkov (RUS/CCC) Overall standings 1. Joao Almeida (POR/DEC) 35hr 35min 50sec, 2. Wilco Kelderman (NED/SUN) at 30sec, 3. Pello Bilbao (ESP/BAH) 39, 4. Domenico Pozzovivo (ITA/NTT) 53, 5. Vincenzo Nibali (ITA/TRE) 57, 6. Jakob Fuglsang (DEN/AST) 1:01, 7. Harm Vanhoucke (BEL/LOT) 1:02, 8. Patrick Konrad (AUT/BOR) 1:11, 9. Jay Hindley (AUS/SUN) 1:15, 10. Rafal Majka (POL/BOR) 1:17, 11. Steven Kruijswijk (NED/JUM) 1:24.

Selected:31. Ruben Guerreiro (POR/EF1) 16:26, 103. Peter Sagan (SVK/BOR) 1hr 08min 17sec, 134. Arnaud Demare (FRA/FDJ) 1hr 35min 33sec.