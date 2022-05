Verona, Italy, (UrduPoint / Pakistan Point News - 30th May, 2022 ) :results and overall standings from Sunday's 21st and final stage of the Giro d'Italia, a 17.4km time-trial in Verona: Stage 1. Matteo Sobrero (ITA/BikeExchange) 22min 24sec (average: 46,607 km/h), 2.

Thymen Arensman (NED/DSM) at 23sec, 3. Mathieu van der Poel (NED/ALP) 40, 4. Bauke Mollema (NED/TRE) 1:08, 5. Ben Tulett (GBR/INE) 1:12, 6. Mauro Schmid (SUI/QST) 1:17, 7. Magnus Cort Nielsen (DEN/EF1) 1:18, 8.

Tobias Foss (NOR/JUM) 1:19, 9. Michael Hepburn (AUS/BIK) 1:24, 10. Richard Carapaz (ECU/INE) 1:24, 11. Hugh Carthy (GBR/EF1) 1:29, 12. Edoardo Affini (ITA/JUM) 1:30, 13. Lennard Kamna (GER/BOR) 1:31, 14.

Martijn Tujsveld (NED/DSM) 1:31, 15.

Jai Hindley (AUS/BOR) 1:31 Overall 1. Jai Hindley (AUS/Bora) 86hr 31min 14sec, 2. Richard Carapaz (ECU/INE) at 1min 18sec, 3. Mikel Landa (ESP/BAH) 3:24, 4. Vincenzo Nibali (ITA/AST) 9:02, 5.

Pello Bilbao (ESP/BAH) 9:14, 6. Jan Hirt (CZE/INT) 9:28, 7. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 13:19, 8. Domenico Pozzovivo (ITA/INT) 17:29, 9. Hugh Carthy (GBR/EF1) 17:54, 10. Juan Pedro Lopez (ESP/TRE) 18:40, 11.

Alejandro Valverde (ESP/MOV) 23:24, 12. Santiago Buitrago (COL/BAH) 24:23, 13. Lucas Hamilton (AUS/BIK) 28:02, 14. Guillaume Martin (FRA/COF) 28:37, 15. Lorenzo Fortunato (ITA/EOK) 33:15, 16. Pavel Sivakov (FRA/INE) 41:43, 17. Wilco Kelderman (NED/BOR) 41:45Selected:70. Matteo Sobrero (ITA/BIK) 3 h 44:44