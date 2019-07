Cycling: Tour de France overall standings

(@imziishan)

Paris, (UrduPoint / Pakistan Point News - 29th Jul, 2019 ) :Tour de France overall standings after Sunday's 21st and final stage from Rambouillet to Paris: 1. Egan Bernal (COL/Ineos) 82 h 57:00, 2. Geraint Thomas (GBR/INE) at 1:11, 3. Steven Kruijswijk (NED/JUM) 1:31, 4. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 1:56, 5. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) 4:05, 6. Mikel Landa (ESP/MOV) 4:23, 7. Rigoberto Uran (COL/EF1) 5:15, 8. Nairo Quintana (COL/MOV) 5:30, 9. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 6:12, 10. Warren Barguil (FRA/ARK) 7:32, 11. Richie Porte (AUS/TRE) 12:43, 12. Guillaume Martin (FRA/WGG) 22:08, 13. David Gaudu (FRA/FDJ) 24:03, 14.

Fabio Aru (ITA/UAE) 27:41, 15. Romain Bardet (FRA/ALM) 30:28, 16. Roman Kreuziger (CZE/DDT) 36:09, 17. Sbastien Reichenbach (SUI/FDJ) 44:29, 18. Daniel Martin (IRL/UAE) 45:21, 19. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 48:52, 20. Jesus Herrada (ESP/COF) 51:57.

Selected29. Adam Yates (GBR/MIT) 1 h 16:50, 39. Vincenzo Nibali (ITA/BAH) 1 h 37:02, 49. Simon Yates (GBR/MIT) 1 h 53:54, 72. Daryl Impey (RSA/MIT) 2 h 24:58, 76. Edvald Boasson Hagen (NOR/DDT) 2 h 28:19, 82. Peter Sagan (SVK/BOR) 2 h 44:24, 132. Caleb Ewan (AUS/LOT) 3 h 54:34, 144. Andr Greipel (GER/ARK) 4 h 07:00.