Cycling: Tour de France results and standings

Megve, France, (UrduPoint / Pakistan Point News - 12th Jul, 2022 ) :results and standings after stage 10 of the Tour de France, a 148.5km run from Morzine to Megeve: Stage 1. Magnus Cort Nielsen (DEN/EF1) 3hr 18min 50sec, 2. Nicholas Schultz (AUS/BIK) same time, 3. Luis Leon Sanchez (ESP/BAH) 07sec, 4. Matteo Jorgenson (USA/MOV) 08, 5. Dylan van Baarle (NED/INE) 10, 6. Georg Zimmerman (GER/INT) 15, 7. Benjamin Thomas (FRA/COF) 18, 8. Andreas Leknessund (NOR/DSM) 20, 9. Fred Wright (GBR/BAH) 22, 10. Lennard Kaemna (GER/BOR) 22.

Selected 20. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 8:54, 21. Jonas Vingegaard (DEN/JUM) same time, 22. Enric Mas (ESP/MOV) s.t., 23. Geraint Thomas (GBR/INE) s.t, 24. Adam Yates (GBR/INE) s.t.,. 25.

David Gaudu (FRA/GFJ) s.t., 26. Romain Bardet (FRA/DSM) s.t., 27. Nairo Quintana (COL/ARK) s.t., 28. Primoz Roglic (SLO/JUM) s.t.,29. Thomas Pidcock (GBR/INE) s.t., Overall 1. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 37hr 11min 28sec, 2. Lennard Kaemna (GER/BOR) at 11sec, 3. Jonas Vingegaard (DEN/JUM) 39, 4. Geraint Thomas (GBR/INE) 1:17, 5. Adam Yates (GBR/INE) 1:25, 6. David Gaudu (FRA/GFJ) 1:38, 7. Romain Bardet (FRA/DSM) 1:39, 8. Thomas Pidcock (GBR/INE) 1:46, 9. Enric Mas (ESP/MOV) 1:50, 10. Luis Leon Sanchez (ESP/BAH) 1:50.

Selected11. Neilson Powless (USA/EF1) 1:55, 12. Nairo Quintana (COL/ARK) 2:13, 13. Primoz Roglic (SLO/JUM) 2:52, 14. Aleksander Vlasov (RUS/BOR) 3:12, 17. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 4:58.