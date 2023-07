Cycling: Tour de France results and standings

Orcines, France, July 9 (UrduPoint / Pakistan Point News - 10th Jul, 2023 ) :Tour de France results and standings after the 182.4km ninth stage from Saint Leonard de Noblat to Puy de Dme on Sunday: Stage nine 1. Michael Woods (CAN/IPT) 4hr 19min 41sec, 2. Pierre Latour (FRA/TEN) at 28, 3. Matej Mohoric (SLO/TBV) 35, 4. Matteo Jorgenson (USA/MOV) 36, 5. Clment Berthet (FRA/ACT) 55, 6. Neilson Powless (USA/EFE) 1:23, 7. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 1:39, 8. Jonas Gregaard (DEN/UXT) 1:58, 9. Mathieu Burgaudeau (FRA/TEN) 2:16, 10. David De la Cruz (ESP/AST) 2:34.

Selected: 13. Tadej Pogacar (SLO/UAD) 8:19, 14. Jonas Vingegaard (DEN/TJV) 8:27, 15. Simon Yates (GBR/JAY) 9:10, 16. Thomas Pidcock (GBR/IGD) 9:10, 17. Carlos Rodrguez (ESP/IGD) 9:19, 18. Adam Yates (GBR/UAD) 9:26, 19. Jai Hindley (AUS/BOH) 9:33, 20.

Sepp Kuss (USA/TJV) 9:44, 23. Thibaut Pinot (FRA/GFC) 10:25, 24. Louis Meintjes (RSA/ICW) 10:25, 25. David Gaudu (FRA/GFC) 10:25, 26. Romain Bardet (FRA/DSM) 10:42, 27. Mikel Landa (ESP/TBV) 11:00, 28. Emanuel Buchmann (GER/BOH) 11:04.

Overall standings1. Jonas Vingegaard (DEN/TJV) 38hr 37min 46sec, 2. Tadej Pogacar (SLO/UAD) at 17sec, 3. Jai Hindley (AUS/BOH) 2min 40sec, 4. Carlos Rodrguez (ESP/IGD) 4:22, 5. Adam Yates (GBR/UAD) 4:39, 6. Simon Yates (GBR/JAY) 4:44, 7. Tom Pidcock (GBR/IGD) 5:26, 8. David Gaudu (FRA/GFC) 6:01, 9. Sepp Kuss (USA/TJV) 6:45, 10. Romain Bardet (FRA/DSM) 6:58, 11. Pello Bilbao (ESP/TBV) 7:37, 12. Louis Meintjes (RSA/ICW) 8:50, 13. Emanuel Buchmann (GER/BOH) 9:09, 14. Mikel Landa (ESP/TBV) 9:09, 15. Thibaut Pinot (FRA/GFC)