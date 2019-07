Cycling: Tour de France stage 11 results

Toulouse, France, (UrduPoint / Pakistan Point News - 18th Jul, 2019 ) :results from stage 11 of the Tour de France raced over 167km between Albi and Toulouse: 1. Caleb Ewan (AUS/LOT) 3hrs 51min 26sec, 2. Dylan Groenewegen (NED/JUM) s.t., 3. Elia Viviani (ITA/DEC) s.t., 4. Peter Sagan (SVK/BOR) s.t., 5. Jens Debusschere (BEL/KAT) s.t., 6. Sonny Colbrelli (ITA/BAH) s.t., 7. Jasper Philipsen (BEL/UAE) s.t., 8. Cees Bol (NED/SUN) s.t., 9. Alexander Kristoff (NOR/UAE) s.t., 10. Warren Barguil (FRA/ARK) s.t., 11. Andrea Pasqualon (ITA/WGG)s.t., 12. Niccolo Bonifazio (ITA/TDE)s.t., 13. Egan Bernal (COL/INE)s.t., 14. Mike Teunissen (NED/JUM)s.t., 15. Maximiliano Richeze (ARG/DEC)s.t., 16. Marco Haller (AUT/KAT)s.t., 17. Julian Alaphilippe (FRA/DEC)s.t., 18. Oliver Naesen (BEL/ALM)s.t., 19. Steven Kruijswijk (NED/JUM)s.t., 20. Daniel Martin (IRL/UAE)s.t.

Retired: Niki Terpstra (NED/TDE)Overall standings:1.

Julian Alaphilippe (FRA/Deceuninck) 47hrs 18min 41sec, 2. Geraint Thomas (GBR/INE) at 1:12 sec, 3. Egan Bernal (COL/INE) 1:16, 4. Steven Kruijswijk (NED/JUM) 1:27, 5. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 1:45, 6. Enric Mas (ESP/DEC) 1:46, 7. Adam Yates (GBR/MIT) 1:47, 8. Nairo Quintana (COL/MOV) 2:04, 9. Daniel Martin (IRL/UAE) 2:09, 10. Thibaut Pinot (FRA/FDJ) 2:33, 11. Patrick Konrad (AUT/BOR) 2:46, 12. Rigoberto Uran (COL/EF1) 3:18, 13. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 3:18, 14. Romain Bardet (FRA/ALM) 3:20, 15. Jakob Fuglsang (DEN/AST) 3:22, 16. Warren Barguil (FRA/ARK) 3:26, 17. Roman Kreuziger (CZE/DDT) 3:28, 18. Xandro Meurisse (BEL/WGG) 3:42, 19. Richie Porte (AUS/TRE) 3:59, 20. Mikel Landa (ESP/MOV) 4:15, 21. Bauke Mollema (NED/TRE) 4:25, 22. David Gaudu (FRA/FDJ) 4:32, 23. Alexey Lutsenko (KAZ/AST) 4:34, 24. Fabio Aru (ITA/UAE) 5:57.