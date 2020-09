Cycling: Tour de France stage 13 results

Murat, France, Sept 11 (UrduPoint / Pakistan Point News - 11th Sep, 2020 ) :results from stage 13 of the Tour de France, a 191.5km run between Chatel-Guyon and Puy Mary on Friday: 1. Daniel Martnez (COL/EF1) 5hrs 1min 47sec, 2. Lennard Kmna (GER/BOR) at 4sec, 3. Maximilian Schachmann (GER/BOR) 51, 4. Valentin Madouas (FRA/FDJ) 1min 33sec, 5. Pierre Rolland (FRA/VCC) 1:42, 6. Nicolas Edet (FRA/COF) 1:53, 7. Simon Geschke (GER/CCC) 2:35, 8. Marc Soler (ESP/MOV) 2:43, 9. Hugh Carthy (GBR/EF1) 3:18, 10. David De la Cruz (ESP/UAE) 3:52.

Selected11. Dan Martin (IRL/ICA) 4:31, 12. Primoz Roglic (SLO/JUM) 6:05, 13. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 6:05, 14. Richie Porte (AUS/TRE) 6:18, 15. Mikel Landa (ESP/BAH) 6:18, 16. Miguel ngel Lopez (COL/AST) 6:21, 18. Egan Bernal (COL/INE) 6:43, 19. Rigoberto Uran (COL/EF1) 6:43, 20. Adam Yates (GBR/MIT) 6:45, 21. Nairo Quintana (COL/ARK) 6:45, 27. Romain Bardet (FRA/ALM) 8:35, 29. Guillaume Martin (FRA/COF) 8:51, 34. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) 10:26,38. Thibaut Pinot (FRA/FDJ) 14:24.