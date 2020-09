Cycling: Tour de France stage 9 results

Laruns, France, Sept 6 (UrduPoint / Pakistan Point News - 6th Sep, 2020 ) :results from stage nine of the Tour de France, a 153km run from Pau to Laruns on Sunday: 1. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 3hrs 55mins 17sec, 2.

Primoz Roglic (SLO/JUM) same time, 3. Marc Hirschi (SUI/SUN) s.t., 4. Egan Bernal (COL/INE) s.t., 5. Mikel Landa (ESP/BAH) s.t., 6. Bauke Mollema (NED/TRE) at 11sec, 7. Guillaume Martin (FRA/COF) s.t., 8.

Romain Bardet (FRA/ALM) s.t., 9. Richie Porte (AUS/TRE) s.t., 10. Rigoberto Uran (COL/EF1) s.t., 11. Nairo Quintana (COL/ARK) s.t., 12. Damiano Caruso (ITA/BAH) at 54sec, 13. Alejandro Valverde (ESP/MOV) s.t., 14.

Richard Carapaz (ECU/INE) s.t., 15. Adam Yates (GBR/MIT) s.t., 16. Miguel Angel Lopez (COL/AST) s.t., 17. Tom Dumoulin (NED/JUM) s.t., 18. Enric Mas (ESP/MOV) s.t., 19. Ion Izagirre (ESP/AST) 1:14., 20. Sergio Higuita (COL/EF1) 3:12.