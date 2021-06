Cycling: Tour de Suisse results

Lausanne, June 6 (UrduPoint / Pakistan Point News - 6th Jun, 2021 ) :results and standings after the opening stage at the Tour de Suisse on Sunday, a 10.9km time trial around Frauenfeld: 1. Stefan Kueng (SUI/Groupama-FDJ) 12min 0sec, 2. Stefan Bissegger (SUI/EF1) at 4sec, 3. Mattia Cattaneo (ITA/DEC) 12, 4. Tom Scully (NZL/EF1) 15, 5. Julian Alaphilippe (FRA/DEC), 19, 6. Jonas Rutsch (GER/EF1) 22, 7.

Jannik Steimle (GER/DEC) s.t., 8. Florian Vermeersch (BEL/LOT) s.t., 9. Soren Kragh Andersen (DEN/DSM) s.t., 10. Rohan Dennis (AUS/INE) 23.

Selected:15. Richard Carapaz (ECU/INE) 31, 16. Tom Dumoulin (NED/JUM) 32, 25. Mathieu van der Poel (NED/ALP) 38, 40. Pavel Sivakov (RUS/INE) 44, 41. Rigoberto Uran (COL/EF1) 46.58, Jakob Fuglsang (DEN/AST) 53, 97. Marc Soler (ESP/MOV) 1min 6sec, 99. Marc Hirschi (SUI/UAE) 1:06