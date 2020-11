Cycling: Vuelta a Espana results and standings

Madrid, Nov 8 (UrduPoint / Pakistan Point News - 8th Nov, 2020 ) :results and standings after the 18th and final stage of the Vuelta a Espana on Sunday, a 139.6km-ride between Hipodromo de la Zarzuela and Madrid: Stage 1. Pascal Ackermann (GER/BOR) at 3hrs 28min 13sec, 2. Sam Bennett (IRL/DEC) same time, 3. Max Kanter (GER/SUN) s.t., 4. Jasper Philipsen (BEL/UAE) s.t., 5. Jasha Stterlin (GER/SUN) s.t., 6. Emmanuel Morin (FRA/COF) s.t., 7. Reinardt Janse Van Rensburg (RSA/DDT) s.

t., 8. Lorrenzo Manzin (FRA/TDE) s.t., 9. Robert Stannard (AUS/MIT) s.t., 10. Jon Aberasturi (ESP/CJR) s.t.

Overall1. Primoz Roglic (SLO/Jumbo) at 72hrs 46min 12sec, 2. Richard Carapaz (ECU/INE) at 24 sec, 3. Hugh Carthy (GBR/EF1) 1:15, 4. Daniel Martin (IRL/ICA) 2:43, 5. Enric Mas (ESP/MOV) 3:36, 6. Wouter Poels (NED/BAH) 7:16, 7. David De la Cruz (ESP/UAE) 7:35, 8. David Gaudu (FRA/FDJ) 7:45, 9. Felix Groschartner (AUT/BOR) 8:15, 10. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 9:34