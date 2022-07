Le Markstein, France, (UrduPoint / Pakistan Point News - 30th Jul, 2022 ) :results from the seventh and penultimate stage of the women's Tour de France on Saturday, a 127.1km ride from Selestat to Le Markstein: 1.

Annemiek van Vleuten (NED/MOV) 3hr 47min 02sec (average: 33.6 km/h), 2. Demi Vollering (NED/SDW) at 3min 26sec, 3. Cecilie Uttrup Ludwig (DEN/FDS) 5:16, 4. Juliette Labous (FRA/DSM) 5:18, 5. Katarzyna Niewiadoma (POL/CSR) 5:18, 6.

Silvia Persico (ITA/VAL) 6:56, 7. Elisa Longo Borghini (ITA/TRE) 6:56, 8. Urska Zigart (SLO/BIK) 7:23, 9. Evita Muzic (FRA/FDS) 8:27, 10. Pauliena Rooijakers (NED/CSR) 10:10 Selected: 49. Marianne Vos (NED/JUM) at 24:44 Retired: Lorena Wiebes (NED/DSM), Letizia Borghesi (ITA/EFT), Gladys Verhulst (FRA/LCW), Anne van Rooijen (NED/PAV), Nicole Frain (AUS/PAV) Did not start: Marlen Reusser (SUI/SDW), Rachele Barbieri (ITA/LIV) Overall standings:1.

Annemiek van Vleuten (NED/MOV), 2. Demi Vollering (NED/SDW) at 3min 14sec, 3. Katarzyna Niewiadoma (POL/CSR) 4:33, 4. Juliette Labous (FRA/DSM) 5:22, 5. Cecilie Uttrup Ludwig (DEN/FDS) 5:59, 6. Silvia Persico (ITA/VAL) 6:11, 7.

Elisa Longo Borghini (ITA/TRE) 6:15, 8. Evita Muzic (FRA/FDS) 10:13, 9. Mavi Garcia (ESP/UAE) 12:06, 10. Elise Chabbey (SUI/CSR) 12:24Selected: 21. Marianne Vos (NED/JUM) at 23:29