PlancherlesMines, France, (UrduPoint / Pakistan Point News - 31st Jul, 2022 ) :results from the eighth and final stage of the women's Tour de France on Saturday, a 123,3 km ride from Lure to la Super Planche des Belles Filles: 1.

Annemiek van Vleuten (NED/MOV) 3hr 27min 23sec, 2.

Demi Vollering (NED/SDW) at 30sec, 3. Silvia Persico (ITA/VAL) 1min 43sec, 4. Katarzyna Niewiadoma (POL/CSR) 1:52, 5. Juliette Labous (FRA/DSM) 1:56, 6. Elisa Longo Borghini (ITA/TRE) 2:01, 7. Veronica Ewers (USA/EFT) 2:13, 8. Cecilie Uttrup Ludwig (DEN/FDS) 2:50, 9. Mavi Garcia (ESP/UAE) 2:59, 10. Liane Lippert (GER/DSM) 3:01.