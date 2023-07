Pau, France, (UrduPoint / Pakistan Point News - 31st Jul, 2023 ) :Women's Tour de France results and standings after the eighth and final stage, a 22.6km individual time trial at Pau on Sunday: Stage 1. Marlen Reusser (SUI/SD Worx) 29min 15sec (average: 46.359 km/h), 2. Demi Vollering (NED) at 10sec, 3. Lotte Kopecky (BEL) 38, 4. Grace Brown (AUS) 40, 5. riejanne Markus (NED) 50, 6. Juliette Labous (FRA) 1:17, 7. olivia Baril (CAN) 1:18, 8. Vittoria Guazzini (ITA) 1:21, 9. Katarzyna Niewiadoma (POL) 1:23, 10. Lucinda Brand (NED) 1:30, 11. Audrey Cordon-Rabot (FRA) 1:33.

Selected 14. Annemiek van Vleuten (NED) at 1min 41sec, 40. Silvia Persico (ITA) 2:46, 45. Ashleigh Moolman'Pasio (RSA) 2:52, 46. Liane Lippert (GER) 2:52.

Final overall standings 1. Demi Vollering (NED/SD Worx) 25hr 17min 35sec (average: 37.936 km/h), 2. Lotte Kopecky (BEL) at 3min 03sec, 3.

Katarzyna Niewiadoma (POL) 3:03, 4. Annemiek van Vleuten (NED) 3:59, 5. Juliette Labous (FRA) 4:48., 6. Ashley Moolman-Pasio (RSA) 5:21, 7. Cecilie Ludwig (DEN) 9:09, 8. Ane Santesteban (ESP) 9:36, 9. Ricarda Bauernfeind (GER) 9:56, 10. Amanda Spratt (AUS) 10:14 Seleced 14. Silvia Persico (ITA) 14:00, 19. Marta Cavalli (ITA) 17:49, 20. Liane Lippert (GER) 18:02 Green jersey (points): 1. Lotte Kopecky (BEL) 243 pts 2. Ashleigh Moolman Pasio (RSA) 153 3. Demi Vollering (NED) 97 Polka dot jersey (mountains): 1. Katarzyna Niewiadoma (POL) 27 pts 2. Yara Kastelyn (NED) 23 3. Demi Vollering (NED) 19 White jersey (best young rider): 1. Cdrine Kerbaol (FRA) 25hr 30min 02sec 2. Ella Wyllie (NZL) at 3min 08sec 3. Eleonora Gasparrini (ITA) at 23:06.

Team standings 1. SD Worx 76hr 17min 38sec 2. Canyo/Sram Racing at 12min 05sec3. Movistar at 18:034. FDJ-Suez at 19:40