Cycling: World championship results

Wollongong, Australia, Sept 18 (UrduPoint / Pakistan Point News - 18th Sep, 2022 ) :results from the women's time-trial at the cycling road world championships in Wollongong, Australia, on Sunday: 1.

Ellen Van Dijk (NED) 44min 28sec, 2. Grace Brown (AUS) at 13sec, 3.

Marlen Reusser (SUI) 42, 4. Vittoria Guazzini (ITA) 52, 5. Leah Thomas (USA) 1min 19sec, 6. Kristen Faulkner (USA) 1:26, 7. Annemiek van Vleuten (NED) 1:43, 8. Georgia Baker (AUS) 1:47, 9. Lotte Kopecky (BEL) 1:50, 10. Anna Kiesenhofer (AUT) 1:57.