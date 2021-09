Cycling: World championships results

Bruges, Belgium, Sept 19 (UrduPoint / Pakistan Point News - 19th Sep, 2021 ) :results of the men's time-trial on the opening day of the world cycling championships in Bruges on Sunday: 1. Filippo Ganna (ITA) 47min 47sec, 2.

Wout van Aert (BEL) at 05sec, 3. Remco Evenepoel (BEL) 43, 4. Kasper Asgreen (DEN) 45, 5.

Stefan Kng (SUI) 1:06, 6. Tony Martin (GER) 1:17, 7. Stefan Bissegger (SUI) 1:25, 8. Ethan Hayter (GBR) 1:26, 9.

Edoardo Affini (ITA) 1:48, 10. Tadej Pogacar (SLO) 1:52, 11. Max Walscheid (GER) 1:53, 12. Jos van Emden (NED) 1:54, 13. Nelson Oliveira (POR) 1:54, 14. Remi Cavagna (FRA) 1:59, 15. Jan Tratnik (SLO) 2:04