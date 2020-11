Diego Maradona factfile

(@ChaudhryMAli88)

Buenos Aires, (UrduPoint / Pakistan Point News - 25th Nov, 2020 ) :Factfile on Diego Maradona, who died on Wednesday at the age of 60 following a heart attack: Name: Diego Armando Maradona Franco date of birth: October 30, 1960 Place of birth: Buenos Aires, Argentina Date of death: November 25, 2020 Place of death: Tigre, Argentina Height: 1.

65m Playing career Argentinos Juniors (1976-81), Boca Juniors (1981-82), Barcelona (ESP/1982-84), Napoli (ITA/1984-91), Sevilla (ESP/1992-93), Newell's Old Boys (1993), Boca Juniors (1995-97) International caps: 91 (1977-94) International goals: 34 Position: attacking midfielder/playmaker Honours: FIFA World Cup winner (1986) FIFA World Cup Golden Ball (1986) UEFA Cup winner (1989) Italian champion (1987, 1990) Argentine champion (1981) Spanish Super Cup (1983) Spanish Cup (1983) Italian Cup (1987) Italian Super Cup (1990) Top scorer in Italy (1988), Argentina (1979, 1980) FIFA Player of the Century (2000) Coaching careerTextil Mandiyu (1994), Racing Club (1995), Argentina (2008-2010), Al Wasl (UAE/2011-12), Al-Fujairah (UAE/2017-18), Dorados (MEX/2018-19), Gimnasia y Esgrima La Plata (2019-20)