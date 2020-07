Draw for Europa League Final Eight

Paris, (UrduPoint / Pakistan Point News - 10th Jul, 2020 ) :The draw for the latter stages of this season's Europa League made at UEFA headquarters in Nyon, Switzerland on Friday: Quarter-finals Monday, August 10 (1900 GMT) At Cologne, Germany LASK (AUT) or Manchester United (ENG) v Istanbul Basaksehir (TUR) or FC Copenhagen (DEN) At Duesseldorf, Germany Inter Milan (ITA) or Getafe (ESP) v Rangers (SCO) or Bayer Leverkusen (GER) Tuesday, August 11 (1900 GMT) At Gelsenkirchen, Germany Wolfsburg (GER) or Shakhtar Donetsk (UKR) v Eintracht Frankfurt (GER) or Basel (SUI) At Duisburg, Germany Olympiakos (GRE) or Wolverhampton Wanderers (ENG) v Sevilla (ESP) or Roma (ITA) Semi-finals Sunday, August 16 (1900 GMT) At Cologne Olympiakos/Wolves/Sevilla/Roma v LASK/Man Utd/Basaksehir/Copenhagen Monday, August 17 (1900 GMT) At Duesseldorf Inter/Getafe/Rangers/Leverkusen v Wolfsburg/Shakhtar/Eintracht Frankfurt/Basel - Final on August 21 in Cologne (1900 GMT)- Remaining last-16 matches to be played on August 5 and 6