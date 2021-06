England v Croatia Euro 2020 starting line-ups

London, (UrduPoint / Pakistan Point News - 13th Jun, 2021 ) :Starting line-ups for the Euro 2020 Group D game between England and Croatia at Wembley Stadium in London on Sunday (kick-off 1500 GMT): England (4-2-3-1) Jordan Pickford, Kyle Walker, John Stones, Tyrone Mings, Kieran Trippier, Declan Rice, Kalvin Phillips, Mason Mount, Phil Foden, Raheem Sterling, Harry Kane Coach: Gareth Southgate (ENG) Croatia (4-3-3) Dominik Livakovic, Sime Vrsaljko, Domagoj Vida, Duje Caleta-Car, Josko Gvardiol, Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic, Ante Rebic, Andrej Kramaric, Ivan Perisic Coach: Zlatko Dalic (CRO) Referee: Daniele Orsato (ITA)