England v India 2nd Test scoreboard

London, (UrduPoint / Pakistan Point News - 13th Aug, 2021 ) :Scoreboard at stumps on the first day of the second Test between England and India at Lord's on Thursday: India 1st Innings R. Sharma b Anderson 83 KL Rahul not out 127 C.

Pujara c Bairstow b Anderson 9 V. Kohli c Root b Robinson 42 A.

Rahane not out 1 Extras (b8, lb5, nb1) 14 Total (3 wkts, 90 overs, 391 mins) 276 To bat: R Pant, R Jadeja, J Bumrah, M Shami, I Sharma, M Siraj Fall of wickets: 1-126 (Rohit), 2-150 (Pujara), 3-267 (Kohli) Bowling: Anderson 20-4-52-2; Robinson 23-7-47-1 (1nb); Curran 18-1-58-0; Wood 16-1-66-0; Moeen 13-1-40-0 England: Rory Burns, Dom Sibley, Haseeb Hameed, Joe Root (capt), Jonny Bairstow, Jos Buttler (wkt), Moeen Ali, Sam Curran, Ollie Robinson, Mark Wood, James Anderson Toss: England Umpires: Michael Gough (ENG), Richard Illingworth (ENG)tv umpire: Richard Kettleborough (ENG)Match referee: Chris Broad (ENG)