England v Pakistan 2nd T20 scoreboard

Leeds, United Kingdom, (UrduPoint / Pakistan Point News - 18th Jul, 2021 ) :Completed scoreboard in the second Twenty20 international between England and Pakistan at Headingley on Sunday: England J. Roy c Hafeez b Wasim 10 J.

Buttler c Azam b Hasnain 59 D. Malan c Azam Khan b Wasim 1 Moeen Ali c Azam b Hasnain 36 L. Livingstone run out (Azam Khan/Rauf) 38 J. Bairstow c Zaman b Shadab Khan 13 T. Curran c Maqsood b Hasnain 9 C.

Jordan c Shadab Khan b Rauf 14 A. Rashid b Rauf 2 S. Mahmood not out 3 M. Parkinson b Afridi 5 Extras (lb3, nb1, w6) 10 Total (all out, 19.5 overs) 200 Fall of wickets: 1-11 (Roy), 2-18 (Malan), 3-85 (Moeen), 4-137 (Buttler), 5-153 (Bairstow), 6-164 (Livingstone), 7-182 (Curran), 8-191 (Jordan), 9-191 (Rashid), 10-200 (Parkinson) Bowling: Wasim 4-0-37-2 (1w); Afridi 3.

5-0-28-1; Hasnain 4-0-51-3 (1w, 1nb); Rauf 4-0-48-2 (1w); Shadab 4-0-33-1 (3w); Pakistan Mohammad Rizwan c and b Rashid 37 Babar Azam c Malan b Mahmood 22 Sohaib Maqsood st Buttler b Rashid 15 Mohammad Hafeez c Bairstow b Moeen Ali 10 Fakhar Zaman b Moeen Ali 8 Azam Khan st Buttler b Parkinson 1 Imad Wasim c Roy b Curran 20 Shadab Khan not out 36 Shaheen Shah Afridi c Jordan b Mahmood 2 Haris Rauf b Mahmood 0 Mohammad Hasnain not out 0 Extras (lb1, w3) 4 Total (9 wkts, 20 overs) 155 Fall of wickets: 1-50 (Azam), 2-71 (Maqsood), 3-82 (Rizwan), 4-93 (Hafeez), 5-95 (Zaman), 6-105 (Azam Khan), 7-142 (Wasim), 8-147 (Afridi), 9-154 (Rauf) Bowling: Rashid 4-0-30-2; Jordan 1-0-12-0 (1w); Curran 4-0-22-1; Mahmood 4-0-33-3 (2w) Moeen 3-0-32-2; Parkinson 4-0-25-1 result: England won by 45 runs Player of the match: Moeen Ali (ENG) Series: Three-match series level at 1-1 Toss: Pakistan Umpires: Alex Wharf (ENG), Martin Saggers (ENG) tv umpire: David Millns (ENG) Match referee: Wayne Noon (ENG) Remaining Fixture Jul 20: 3rd T20, Old Trafford, Manchester (1730 GMT) Previous ResultJul 16: 1st T20, Trent Bridge, Nottingham: Pakistan won by 31 runs