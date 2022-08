England v South Africa 1st Test scoreboard

London, (UrduPoint / Pakistan Point News - 19th Aug, 2022 ) :Scoreboard at the close of South Africa's first innings on the third day of the first Test against England at Lord's on Friday: England 1st Innings 165 (O Pope 73; K Rabada 5-52, A Nortje 3-63) South Africa 1st Innings (overnight: 289-7) D.

Elgar b Anderson 47 S. Erwee c Foakes b Stokes 73 K. Petersen c Bairstow b Potts 24 A. Markram c Foakes b Leach 16 R. van der Dussen lbw b Stokes 19 M. Jansen c Crawley b Broad 48 K. Verreynne c Foakes b Broad 11 K.

Maharaj c Potts b Stokes 41 K. Rabada c Broad b Potts 3 A. Nortje not out 28 L. Ngidi c Bairstow b Broad 0 Extras (b1, lb11, nb3, w1) 16 Total (all out, 89.1 overs, 413 mins) 326 Fall of wickets: 1-85 (Elgar), 2-138 (Petersen), 3-160 (Markram), 4-187 (Erwee), 5-192 (Van der Dussen), 6-210 (Verreynne), 7-282 (Maharaj), 8-289 (Rabada), 9-318 (Jansen), 10-326 (Ngidi) Bowling: Anderson 18-3-51-1; Broad 19.

1-3-71-3 (1nb); Potts 20-2-79-2 (1w); Stokes 18-3-71-3 (1nb); Leach 14-3-42-1 (1nb) England: Zak Crawley, Alex Lees, Ollie Pope, Joe Root, Jonny Bairstow, Ben Stokes (capt), Ben Foakes (wkt), Matthew Potts, Stuart Broad, Jack Leach, James Anderson Match position: South Africa lead by 161 runs on first innings Toss: South Africa Umpires: Nitin Menon (IND), Richard Illingworth (ENG)tv umpire: Chris Gaffaney (NZL)Match referee: Ranjan Madugalle (SRI)