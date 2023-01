Factfile on Australian Open champion Aryna Sabalenka

Melbourne, (UrduPoint / Pakistan Point News - 28th Jan, 2023 ) :Facts and figures about Aryna Sabalenka after she won the Australian Open women's final on Saturday: Aryna Sabalenka Age: 24 World ranking: 5 prize money: $14,602,010 Career titles: 12 Grand Slam titles: 1 (Australia 2023) Australian Open best: Champion (2023) Coach: Anton Dubrov Path to the final: 1st rd: bt Tereza Martincova (CZE) 6-1, 6-4 2nd rd: bt Shelby Rogers (USA) 6-3, 6-1 3rd rd: bt Elise Mertens (BEL x26) 6-2, 6-3 4th rd: bt Belinda Bencic (SUI x12) 7-5, 6-2 Quarter-final: bt Donna Vekic (CRO) 6-3, 6-2Semi-final: bt Magda Linette (POL) 7-6 (7/1), 6-2Final: bt Elena Rybakina (KAZ x22) 4-6, 6-3, 6-4