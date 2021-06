Finland v Russia Euro 2020 starting line-ups

Saint Petersburg, (UrduPoint / Pakistan Point News - 16th Jun, 2021 ) :Starting line-ups for the Euro 2020 Group B game between Finland and Russia in Saint Petersburg on Wednesday (kick-off 1300 GMT): Finland (3-5-2) Lukas Hradecky; Joona Toivio, Paulus Arajuuri (capt), Daniel O'Shaughnessy; Jukka Raitala, Rasmus Schueller, Robin Lod, Glen Kamara, Jere Uronen; Teemu Pukki, Joel Pohjanpalo Coach: Markku Kanerva (FIN) Russia (4-3-3) Matvei Safonov; Mario Fernandes, Igor Diveev, Georgi Dzhikiya, Daler Kuzyaev; Roman Zobnin, Dmitri Barinov, Magomed Ozdoev; Aleksei Miranchuk, Artem Dzyuba (capt), Aleksandr Golovin Coach: Stanislav Cherchesov (RUS) Referee: Danny Makkelie (NED)