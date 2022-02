Football: Africa Cup of Nations scorers

(@ChaudhryMAli88)

Yaound, Feb 6 (UrduPoint / Pakistan Point News - 6th Feb, 2022 ) :Africa Cup of Nations scorers after third place play-off on Saturday: 8: Aboubakar (CMR) 5: Toko Ekambi (CMR) 3: Boufal (MAR), Kone (MLI), Mane (SEN), Mhango (MAW) 2: Musa Barrow, Jallow (both GAM), Allevinah (GAB), Hakimi (MAR), Khazri (TUN), Mogni (COM), Pepe (CIV), Salah (EGY) 1: Bande, Bayala, Dango Ouattara, Djibil Ouattara, Sangare, Toure, B.

Traore, Yago (all BUR), Awoniyi, Chukwueze, Iheanacho, Sadiq, Simon, Troost-Ekong (all NGR), Diallo, Diedhiou, Dieng, I. Gueye, Kouyate, Sarr (all SEN), Gradel, Haller, Kessie, Sangare (all CIV), Aboukhlal, Amallah, En-Nesyri (all MAR), A.

Ayew, Boakye, Djiku (all GHA), Buyla, Ganet, Obiang (all GEQ), Jaziri, Mathlouthi, Msakni (all TUN), Mahachi, Musona, Wadi (all ZIM), Abdelmonem, Trezeguet (both EGY), Hotessa, Kebede (both ETH), A.

Kamara, M. Kamara (both SLE), Keita, Sylla (both GUI), Y. M'Changama, Ben Mohamed (both COM), Rodrigues, J. Tavares (both CPV), Bahoken (CMR), Bendebka (ALG), Boupendza (GAB), M. Haidara (MLI), Khidir (SUD) Own-goals: Aguerd (MAR), Guira (BUR), A. Onana (CMR) Total goals: 100, average per match: 1.96