Yaound, Feb 6 (UrduPoint / Pakistan Point News - 6th Feb, 2022 ) :Africa Cup of Nations third place play-off result at Stade Ahmadou Ahidjo in Yaounde on Saturday: Cameroon 3 (Bahoken 71, Aboubakar 85, 87) Burkina Faso 3 (Yago 24, A. Onana 44-og, D. Ouattara 49)Cameroon win 5-3 on penalties