Algiers, (UrduPoint / Pakistan Point News - 24th Jan, 2023 ) :African Nations Championship results in Algeria on Monday: Group C In Constantine Madagascar 3 (Randriatsiferana 13, Razafindranaivo 30, Rafanomezantsoa 33) Sudan 0 Final standings (played, won, drawn, lost, goals for, goals against, points) Madagascar 2 2 0 0 5 1 6 - qualifiedGhana 2 1 0 1 4 3 3 - qualifiedSudan 2 0 0 2 1 6 0