Football: CAF Champions League pairings

(@FahadShabbir)

Johannesburg, Sept 7 (UrduPoint / Pakistan Point News - 7th Sep, 2022 ) :Pairings for the preliminary and last-32 rounds of the 2022-2023 CAF Champions League, which starts on Friday: Preliminary rd Rivers Utd (NGR) v Watanga (LBR) Stade Mandji (GAB) v Plateau Utd (NGR) Nigelec (NIG) v SOA Renaissante (GUI) APR (RWA) v US Monastir (TUN) Olympic Real Bangui (CAF) v Vipers (UGA) Volcan (COM) v La Passe (SEY) Coton Sport (BEN) v ASEC Mimosas (CIV) Hawks (GAM) v Horoya (GUI) ASKO Kara (TOG) v Nouadhibou (MTN) Casamance (SEN) v JS Kabylie (ALG) Deportivo Mongomo (GEQ) v Djoliba (MLI) Bo Rangers (SLE) v Chabab Belouizdad (ALG) Zalan Rumbek (SSD) v Young Africans (TAN) St George (ETH) v Al Hilal (SUD) Arta Solar 7 (DJI) v Al Merrikh (SUD) KMKM (ZAN) v Al Ahly Tripoli (LBA) Flambeau Centre (BDI) v Al Ittihad (LBA) Elect Sport (CHA) v Zamalek (EGY) Cape Town City (RSA) v Otoho (CGO) Black Bulls (MOZ) v Petro Luanda (ANG) Red Arrows (ZAM) v Primeiro Agosto (ANG) Nyasa Big Bullets (MAW) v Simba (TAN) CFFA (MAD) v Royal Leopard (ESW) Matlama (LES) v Coton Sport (CMR) RC Kadiogo (BUR) v Asante Kotoko (GHA) Gaborone Utd (BOT) v V Club (COD) First legs: Sept 9-11, second legs: Sept 16-18 Last 32 Rivers or Watanga v Wydad Casablanca (MAR, holders) Mandji or Plateau v Esperance (TUN) Nigelec or Renaissante v Raja Casablanca (MAR) APR or Monastir v Al Ahly (EGY) Bangui or Vipers v TP Mazembe (COD) Volcan or Passe v Mamelodi Sundowns (RSA) Coton (BEN) or ASEC v Hawks or Horoya Kara or Nouadhibou v Casamance or Kabylie Mongomo or Djoliba v Rangers or Belouizdad Zalan or Y.

Africans v St George or Hilal Arta or Merrikh v KMKM or Ahly Tripoli Flambeau or Ittihad v Elect or Zamalek Cape Town or Otoho v Bulls or Petro Arrows or Agosto v Bullets or Simba CFFA or Leopard v Matlama or Coton (CMR) Kadiogo or Kotoko v Gaborone or V Club First legs: Oct 7-9, second legs: Oct 14-16 Note: Winners qualify for group stage; losers drop to CAF Confederation Cup play-offs