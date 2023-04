Football: CAF Champions League result

(@FahadShabbir)

Johannesburg, (UrduPoint / Pakistan Point News - 29th Apr, 2023 ) :CAF Champions League result on Friday: Quarter-final, second leg In Casablanca, Morocco Wydad Casablanca (MAR, holders) 1 (Sambou 24) Simba (TAN) 0 Aggregate: 1-1, Wydad won 4-3 on penalties Playing Saturday (times GMT) In Pretoria Mamelodi Sundowns (RSA) v Chabab Belouizdad (ALG) (1300) Sundowns lead 4-1 on aggregate In Casablanca Raja Casablanca (MAR) v Al Ahly (EGY) (1900) Ahly lead 2-0 on aggregate In Rades, TunisiaEsperance (TUN) v JS Kabylie (ALG) (1900)Esperance lead 1-0 on aggregate