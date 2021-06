Johannesburg, June 2 (UrduPoint / Pakistan Point News - 27th Jun, 2021 ) :CAF Champions League semi-finals second leg results on Saturday: At Johannesburg Kaizer Chiefs (RSA) 0 Wydad Casablanca (MAR) 0 Chiefs win 1-0 on aggregate At Cairo Al Ahly (EGY, holders) 3 (Maaloul 38-pen, Sherif 56, El Shahat 60) Esperance (TUN) 0 Ahly win 4-0 on aggregate Note: Final on July 17 in Casablanca