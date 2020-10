(@FahadShabbir)

Johannesburg, (UrduPoint / Pakistan Point News - 16th Oct, 2020 ) :CAF Champions League semi-finals schedule: First legs At Casablanca, Morocco Oct 17 Wydad Casablanca (MAR) v Al Ahly (EGY) Oct 18 Raja Casablanca (MAR) v Zamalek (EGY) Second legs At Alexandria, Egypt Oct 23 Ahly v Wydad Oct 24 Zamalek v Raja Note: All matches kick off at 1900 GMT