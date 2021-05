Football: CAF Confederation Cup fixtures

Johannesburg, (UrduPoint / Pakistan Point News - 15th May, 2021 ) :CAF Confederation Cup quarter-finals first leg fixtures on Sunday (all kickoff times GMT): At Soweto, South Africa Orlando Pirates (RSA) v Raja Casablanca (MAR) 1300 At Garoua, Cameroon Coton Sport (CMR) v Jaraaf (SEN) 1300 At Sfax, Tunisia CS Sfaxien (TUN) v JS Kabylie (ALG) 1600 At Cairo Pyramids (EGY) v Enyimba (NGR) 1600 Second legs: May 23