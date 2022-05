Johannesburg, May 8 (UrduPoint / Pakistan Point News - 9th May, 2022 ) :CAF Confederation Cup semi-finals first leg results on Sunday: In Benghazi, Libya Al Ahly Tripoli (LBA) 0 Orlando Pirates (RSA) 2 (Maela 8, Mosele 29) In Lubumbashi, Democratic Republic of Congo TP Mazembe (COD) 1 (Bakata 90+5) Renaissance Berkane (MAR) 0 Second legs: May 15