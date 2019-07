Football: Copa America final teams

Rio de Janeiro, July 7 (UrduPoint / Pakistan Point News - 8th Jul, 2019 ) :Teams for the Copa America final between hosts Brazil and Peru at Rio de Janeiro's Maracana stadium on Sunday (kick-off 2000GMT): Brazil (4-3-3): Alisson; Dani Alves (capt), Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Casimiro, Arthur, Philippe Coutinho; Everton, Roberto Firmino, Gabriel Jesus.

Coach: Tite Peru Pedro Gallese; Luis Advincula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotun, Christian Cueva; Edison Flores, Paolo Guerrero, Andre Carrillo.

Coach: Ricardo Gareca (ARG) Referee: Roberto Tobar (CHI)